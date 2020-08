شركة الكهرباء: سرقة 14عامود سلك نحاس من الخط الرئيس الرابط بين منطقتي الحطيه والقعيرات

أعلنت

الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة 14عامود سلك نحاس قطر 70 ملم من الخط الرئيس الرابط

بين منطقتي الحطيه والقعيرات بدائرة توزيع أوباري، موضحة أن هذا الخط يغذي عدداً من

الأحياء السكنية والمزارع.

وأعربت

الشركة عن أملها أن تتعاون كافة الجهات ذات العلاقة من أجل تضافر كل الجهود للحد من

هذه الاعتداءات واستئصالها ومعالجتها بحسم للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة العامة.

يشار

إلى أن ليبيا تعاني من حالة انفلات أمني شديد منذ عام 2011، ما أسفر عنها ارتفاع

حالات الاختطاف والإخفاء القسري والسرقة، فضلاً عن تدهور كافة القطاعات الحيوية.

