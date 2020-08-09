ليبيا الان تسجيل 153 إصابة جديدة، و 5 وفيات، و 31 حالة شفاء تم النشر منذُ يوميناضف تعليقاً مصدر الخبر / قناة ليبيا مصدر الخبر / قناة ليبيا تسجيل 153 إصابة جديدة، و 5 وفيات، و 31 حالة شفاء يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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