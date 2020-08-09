السويحلي يطالب بتشكيل ‏لجنة من القضاة لمواجهة الفساد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأحد، إنه ‏لا يمكن محاربة الفساد المُستشري كالسرطان في المؤسسات الليبية إذا كان رؤوس الفساد هم من يدعون لمحاربته.

السويحلي أشار ، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن ‏لجنة مستقلة من القضاة الشجعان، الذين قال السويحلي إنهم موجودون رغم قلتهم، وبالتعاون مع خبرات محلية ودولية قد تنجح في ذلك، خاصة إذا بدأت بأجهزة الرقابة ومؤسسات الميزانيات الضخمة كالكهرباء والصحة والداخلية والاستثمار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، عقد اجتماعًا مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، للتأكيد على الدعم الكامل للأجهزة الرقابية والمحاسبية لإجراء عمليات التحقيق والتفتيش في جميع الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام.

وعقب اجتماعه بالأجهزة الرقابية والمحاسبية، طالب السراج جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح التابعة للوفاق بالامتثال لجهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

وتضرب الخلافات أعضاء المجلس الرئاسي، نتيجة لعدم العمل طبقًا لآليات الاتفاق السياسي، حيث يواجه نائبي رئيس المجلس؛ أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، رئيس المجلس فائز السراج، مؤكدين أنه ينفرد بسلطة القرار داخل المجلس الرئاسي، معتبرين أنه لا يملك صفة رئيس مجلس الوزراء، وأن هذه الصفة تؤول لمجلس يتشكل من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري دولة، وأنه وفق اتفاق الصخيرات فإن الرئيس هو رئيس مجلس الرئاسة ولا يملك شخص الرئيس صفة رئيس مجلس الوزراء.

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