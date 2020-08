الحامدي : تشيكل لجنة طبية استشارية لفريق الأزمات والطوارئ في بلدية أبو سليم

أعلن

عميد بلدية أبوسليم، ورئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالمجلس البلدي، عبد الرحمن عون الحامدي،

اليوم الأحد، تشكيل لجنة طبية استشارية لفريق الأزمات والطوارئ في البلدية .

وبحسب

بيان للبلدية منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”

فيسبوك”، تتولى اللجنة متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا، من خلال التنسيق مع

غرفة العمليات الصحية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وفرق الرصد وإحالة الموقف الوبائي

ومدى انتشاره داخل البلدية.

وأضاف

البيان أن اللجنة تتولى إيضاً إحالة التوصيات والمقترحات لفريق الأزمات والطوارئ بشأن

التدابير الاحترازية والوقائية، وذلك وفقا لتوصيات المركز الوطني ووزارة الصحة واللجنة

العلمية الاستشارية، مشيرا إلى أن من مهامها أيضا التنسيق مع رئيس غرفة عليات الطوارئ

وغرفة عمليات الصحة لوضع الخطط لأية حالات طوارئ وفق تطور الوضع الوبائي، فيما يتم

إقرار كافة توصيات اللجنة واعتماد محاضرها بأغلبية أعضائها، على أن يتم دعم هذه التوصيات

بالمصادر العلمية والبحوث الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية

في مجال مكافحة الأوبئة.

