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السويحلي : رؤوس الفساد يدعون محاربته وأطالب بلجنة قضائية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عبدالرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق على تصاعد الدعوات المطالبة بمحاربة الفساد وخاصة بعد الدعوات الأخيرة للتظاهر في طرابلس .

‏وقال السويحلي في تدوينة عبر حسابه الرسمي : ” لا يمكن محاربة الفساد المستشري كالسرطان فى مؤسساتنا إذا كان رؤوس الفساد هم من يدعون لمحاربته ” .

واعتبر السويحلي ان ” تشكيل لجنة مستقلة من القضاة الشجعان موجودون رغم قلتهم بالتعاون مع خبرات محلية ودولية قد تنجح في ذلك، ” .

وأكد رئيس الإستشاري السابق أن هذه الجهود قد يحالفها النجاح خاصة اذا بدأت بأجهزة الرقابة  ( المحاسبة – الرقابة ) وما وصفها بمؤسسات الميزانيات الضخمة كالكهرباء والصحة والداخلية والاستثمار.

يشار الى ان السويحلي يخوض منذ فترة حرب بيانات وصراع مع حزب العدالة والبناء وقد اتهمهم بالتغلغل في مؤسسات الدولة وعلى رأسها ديوان المحاسبة بزعامة خالد شكشك القيادي في الحزب نفسه .

المرصد – متابعات

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • قال تعالى :-
    وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)

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