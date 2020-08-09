السويحلي : رؤوس الفساد يدعون محاربته وأطالب بلجنة قضائية

ليبيا – علق عبدالرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق على تصاعد الدعوات المطالبة بمحاربة الفساد وخاصة بعد الدعوات الأخيرة للتظاهر في طرابلس .

‏وقال السويحلي في تدوينة عبر حسابه الرسمي : ” لا يمكن محاربة الفساد المستشري كالسرطان فى مؤسساتنا إذا كان رؤوس الفساد هم من يدعون لمحاربته ” .

واعتبر السويحلي ان ” تشكيل لجنة مستقلة من القضاة الشجعان موجودون رغم قلتهم بالتعاون مع خبرات محلية ودولية قد تنجح في ذلك، ” .

وأكد رئيس الإستشاري السابق أن هذه الجهود قد يحالفها النجاح خاصة اذا بدأت بأجهزة الرقابة ( المحاسبة – الرقابة ) وما وصفها بمؤسسات الميزانيات الضخمة كالكهرباء والصحة والداخلية والاستثمار.

يشار الى ان السويحلي يخوض منذ فترة حرب بيانات وصراع مع حزب العدالة والبناء وقد اتهمهم بالتغلغل في مؤسسات الدولة وعلى رأسها ديوان المحاسبة بزعامة خالد شكشك القيادي في الحزب نفسه .

المرصد – متابعات

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