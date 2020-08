أفادت

مصادر صحفية، اليوم الأحد، بفرار 20 مرتزقاً سورياً من أحد المعسكرات بمدينة صبراتة

غرب ليبيا نحو مدينة زوارة بمساعدة مهربي بشر .

وأوضحت

المصادر، أن المرتزقة الفارين غادروا ليبيا ليلة البارحة على متن أحد قوارب الهجرة

غير الشرعية انطلاقا من مدينة زوارة، مبينة أن القارب الذي كان به المرتزقة يضم ليبيين

وأفارقة ومن بنغلاديش ويصل عددهم إلى 153 مهاجراً .

وأضافت

المصادر أن كل مرتزق دفع لمهربي البشر 1500 دولار مقابل تهربيهم من أحد معسكرات صبراتة

و توفير قارب الهجرة لهم .

The post 20 مرتزقاً سورياً يفرون من أحد معسكرات صبراتة إلى خارج البلاد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24