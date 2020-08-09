بعد وصول المعدات الطبية.. تخصيص مقر لمركز الأشعة في البيضاء

أعلن المجلس البلدي البيضاء، اليوم الأحد، عن تخصيص مقر لمركز الأشعة في المدينة بعد وصول معدات طبية وأجهزة تصوير خاصة بالمركز، وتخزينها مؤقتا في المخازن التابعة لجهاز الإسعاف بالمدينة.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أستلم رئيس المجلس التسييري للبلدية، علي حسين، الأجهزة الخاصة بمركز الأشعة بحضور مدير المركز الدكتور أحمد التريكي، ورئيس جهاز الإسعاف بالبلدية، إبراهيم الحاسية.

وأضاف “التريكي” أن هذه المعدات ستوفر على المواطنين ببلدية البيضاء عناء وتكلفة التصوير بأنواعه، مؤكدا أن التصوير سيكون متاحا لجميع المواطنين ضمن خدمات المركز.

وأكد رئيس المجلس التسييري، علي حسين، أن البلدية ستساهم أيضا في تهيئة مقر مركز الأشعة بالتعاون مع مدير المركز، مثمنا دور الحكومة المؤقتة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص لتسهيل تنفيذ المشاريع العالقة بالبلدية.