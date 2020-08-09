عقدت اللجنة الطبية الأستشارية الفرعية لمكافحة فيروس كورونا بسرت أجتماعا موسعا اليوم بقاعة الاجتماعات بمستشفى بن سينا بعد اعادة تشكيلها من جديد وفقا لقرار رئيس اللجنة الطبية الأستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا رقم (43) لسنة 2020 برئاسة الدكتور على أحمد الزرقاء وعضوية تسعه أعضاء من الاطباء والاختصاصيين

وتدراست اللجنة فى اجتماعها عدد من الموضوعات الهامة تتعلق بالاختصاصات المناطة للجنة،وتم التأكيد على ضرورة تكاثف الجهود والعمل سويا فى مكافحة هدا الوباء الخطير لما يشكله من خطر محدق يستدعى أتخاد كافة الاجراءات الاحترازية والطارئة للوقاية منه.