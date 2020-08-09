الإفريقية تحذر من المساس بالطائرة الوحيدة بمطار بنينا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكرت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، فرع المنطقة الشرقية، محاولات حجز أو اختطاف الطائرة الوحيدة التي تخدم المنطقة الشرقية، والمتواجدة داخل مطار بنينا الدولي في الوقت الحالي، من قبل الإدارة المشغلة لمطار مصراتة ومجلسه.

وشددت في بيان لها باسم مدير الشركة، سراج عبدالقادر الفيتوري، على أنها تمتلك الميزانية اللازمة لصيانتها داخل المنطقة الشرقية أو خارج الوطن، شريطة توفير الضمانات الأمنية والرسمية التي تضمن عودتها سالمة إلى الشركة.

وواصلت “فرع المنطقة الشرقية بشركة الخطوط الجوية الأفريقية بنغازي يستنكر ما يحاك ضد أهلنا في المنطقة الشرقية حول محاولة المساس بالطائرة الوحيدة المتواجدة بمطار بنينا وخطفها أو محاولة حجزها حال مغادرتها لمطار بنينا بغية النيل من مقدرات المنطقة الشرقية كما حدث لطائرة (شركة الخطوط الجوية الليبية المغتصبة) المتواجدة حاليًا بمطار مصراتة من قبل الإدارة العامة للشركة ومجلس إدارتها غير الشرعي وغير القانوني بمقريهما بالعاصمة المغتصبة بطرابلس”.

وحمّلت الشركة، كل من يحاول التعاون معهم لتحقيق ذلك الهدف المسؤولية الكاملة، مطالبة كافة الجهات الحكومية والرسمية المتمثلة في قيادة الجيش الوطني والحكومة الليبية، ووزارة داخليتها وهيئة المواصلات وسلطات الطيران المدني والشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة المنبثقة من الحكومة الليبية، أخذ كافة التدابير اللازمة التي تؤمن عدم المساس بالطائرة، مشددة على أنها الناقل الرسمي الوحيد للمسافرين بالمنطقة الشرقية.

وفي ختام البيان، نوهت أنه بمقدرة فرع الشركة بالمنطقة الشرقية المالية، دفع كافة التكاليف التي تضمن إصلاح العطل بالطائرة سواء داخل المنطقة الشرقية أو خارج الوطن، شرط توفير الضمانات الأمنية والرسمية التي تضمن عودتها سالمة.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلن الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية عز الدين يوسف المشنون، أن سلطات مطار مصراتة احتجزت طائرة تابعة للشركة اتجهت إلى هناك بغرض الصيانة، موضحًا أن الطائرة احتجزت في مطار مصراتة الدولي من قبل مساعد مدير مطار مصراتة حسين بلاعة، ولا تزال حتى الآن محتجزة ويمنعونها من الإقلاع.

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