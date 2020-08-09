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طرابلس.. الهلال الأحمر بالصفوف الأولى لمعركة كورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستمر أعضاء جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس في تقديم الخدمات، ففرق التدخل والطوارئ التابعة للجمعية بدأت في مباشرة تأمينها الإسعافي والذي يشمل بعض المناطق في العاصمة طرابلس من خلال عدة النقاط تتمثل في الإشارة الضوئية بومشماشه، والإشارة الضوئية التضامن، وميدان القادسية، وقرية المغرب العربي.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار تلبية دور الجمعية حول الاحترازات المشروط تنفيذها في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم الوضع الصحي، حيث بات المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن في آخر الأيام عن أرقام صادمة، ففي يوم واحد بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا 404 حالات، كما تم تسجيل 254 حالة في يوم واحد، وهي أرقام تتزايد معها أهمية الجهد التوعوي والصحي من أجل العبور من تحدي فيروس كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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