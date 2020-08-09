مركز العزل الصحي ومصراتة الطبي يتسلمان أجهزة غسيل كلوي ومحطات معالجة

سلمت وزارة الصحة المفوضة مركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة جهازي غسيل كلى ومحطة معالجة، لدعم الخدمات العلاجية للحالات الحادة من مصابي فيروس كورونا المستجد.

كما دعمت الوزارة مركز مصراتة الطبي بجهازي غسيل كلى ومحطة معالجة أيضا، حيث شرعت الشركة المجهزة في تدريب الفرق الطبية بالمركزين على الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة.

هذا وأشار مدير مكتب الوكيل العام بالوزارة إلى ورود تعليمات من الوكيل العام بشأن إمداد مراكز العزل بأجهزة غسيل كلوي، استجابة للاحتياجات التي تقدم بها مسؤولو المراكز العلاجية لمصابي فيروس كورونا.

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