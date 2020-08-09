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“السويحلي”: لا يمكن محاربة الفساد المستشري فى مؤسساتنا ورؤوسه هم من يدعون لمحاربته

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عبد الرحمن السويحلي، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، أنه لا يمكن محاربة الفساد المستشري في مؤسساتنا كالسرطان إذا كان رؤوس الفساد هم من يدعون لمحاربته.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات للتظاهر والمطالبة بمحاربة الفساد في طرابلس .

‏وأضاف “السويحلي” في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “لا يمكن محاربة الفساد المستشري كالسرطان فى مؤسساتنا إذا كان رؤوس الفساد هم من يدعون لمحاربته!”.

‏واقترح “السويحلي” في منشوره بقوله: “لجنة مستقلة من القضاة الشجعان (وهم موجودون رغم قلتهم) بالتعاون مع خبرات محلية ودولية قد تنجح في ذلك، خاصة إذا بدأت بأجهزة الرقابة ومؤسسات الميزانيات الضخمة كالكهرباء والصحة والداخلية والاستثمار”.

 

 

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الفساد القضاة طرابلس عبد الرحمن السويحلي لجنة مستقلة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) .

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