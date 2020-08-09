“السويحلي”: لا يمكن محاربة الفساد المستشري فى مؤسساتنا ورؤوسه هم من يدعون لمحاربته

أكد عبد الرحمن السويحلي، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، أنه لا يمكن محاربة الفساد المستشري في مؤسساتنا كالسرطان إذا كان رؤوس الفساد هم من يدعون لمحاربته.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات للتظاهر والمطالبة بمحاربة الفساد في طرابلس .

‏وأضاف “السويحلي” في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “لا يمكن محاربة الفساد المستشري كالسرطان فى مؤسساتنا إذا كان رؤوس الفساد هم من يدعون لمحاربته!”.

‏واقترح “السويحلي” في منشوره بقوله: “لجنة مستقلة من القضاة الشجعان (وهم موجودون رغم قلتهم) بالتعاون مع خبرات محلية ودولية قد تنجح في ذلك، خاصة إذا بدأت بأجهزة الرقابة ومؤسسات الميزانيات الضخمة كالكهرباء والصحة والداخلية والاستثمار”.