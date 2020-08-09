أحمد معيتيق يزور مطار معيتيقة بعد استكمال صيانته واستئناف الرحلات الجوية

زار نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق”، ظهر اليوم الأحد مطار معيتيقة الدولي بعد استئناف الرحلات الجوية صباح اليوم واستكمال صيانة صالة الركاب التي تعرضت للقصف خلال الأشهر الماضية.

وبحسب إيجاز صحفى لإدارة التواصل برئاسة الوزراء، رافقه في الجولة كل من وزير المواصلات ” ميلاد معتوق”، رئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال”، مدير المطار “لطفي الطبيب”، صالة الركاب وحركة المسافرين في الصالة وفق دليل الإجراءات الدولية المتبعة في كل مطارات العالم لمواجهة جائحة ” كورونا” من حيت التباعد الجسدي ، وعدم الاتصال المباشر بين المسافرين وموظفي المطار أثناء استكمال إجراءات الدخول.

ووقف معيتيق، على صيانة مهبط المطار واستمع لشروح ضافية من المهندسين المشرفين على عمليات الصيانة والرصف والذين أكدوا تجهيزه خلال أسبوع واستكمال الإنارة الجانبية حتى تتمكن الطائرات من الهبوط في الفترة الليلية .

وقام معيتيق خلال الجولة بمتابعة نسبة الإنجاز في صالة الركاب المستحدثة على مساحة أربعة آلاف متر التي أكد له السيد الوزير والمهندسين المشرفين على المشروع دخولها الخدمة نهاية شهر أكتوبر القادم والتي ستساهم بشكل مباشر في تخفيف الازدحام أثناء الوصول والمغادرة.

وأشاد معيتيق بالجهود التي بذلتها وزارة المواصلات والجهات التابعة لها في استكمال مرحلة الصيانة العاجلة واستئناف حركة الملاحة الجوية في المطار وعبر عن إعجابه بالإجراءات الاحترازية المتخذة م قبل العاملين في المطار والقادمين مايوضح صورة لمدى الوعي لدى المواطنين من مخاطر جائحة “كورونا”.

وشملت جولة معيتيق أيضاً رفقة المسؤولين في المطار محطة وقوف السيارات بعد استكمال رصف الأماكن المتضررة من القصف والتوسعة التي أجريت لها، وبدء استيعابها أعداد كبيرة من سيارات المسافرين بطريقة منظمة.