تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في زليتن

أعلن المختبر المرجعي بمدينة زليتن، اليوم الأحد، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها ست حالات مكررة لم تكشف بعد.

وذكر بيان المختبر أنه جاءت نتائج تحاليل 60 عينة سالب، وكان إجمالي العينات التي أجراها المختبر المرجعي بزليتن 98 مسحة أنفية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و31 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الأحد أن طرابلس سجلت 14 حالة، والخمس 3 حالات، وقصر الأخيار 4 حالات، وجنزور حالتين، والأصابعة حالتين، والزاوية 4 حالات، ومصراتة 75 حالة، وزليتن 32 حالة، وطبرق 7 حالات، ودرنة حالتين، وسبها 4 حالات، والشاطئ حالتين، والغريفة حالة واحدة، وبنت بية حالة واحدة،

وأشار البيان إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل 31 حالة شفاء، جاء توزيعها حالتين في طرابلس، و14 حالة في مصراتة، و3 حالات في سبها، و8 حالات في ترهونة، و4 حالات درنة.

كما سجل المركز 5 حالات وفاة، اثنتان منها في زليتن، و3 حالات في مصراتة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا منذ بداية الجائحة إلى 5232، منها 4428 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، وتعافى 691 شخصا، وتم تسجيل 113 حالة وفاة.