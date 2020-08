بسبب كورونا.. نالوت تعلن إغلاق بواباتها الرئيسية حتى إشعار آخر

أعلنت بلدية نالوت، اليوم الأحد، إغلاق بواباتها

الرئيسية غدا، ومنع الدخول إلا للحالات الضرورية لعدم تفشى فيروس كورونا.

ويأتي إعلان البلدية بعدما تقرر حظر التجوال في

العديد من البلديات بسبب تجاوز حصيلة الإصابة في ليبيا الـ5 آلاف.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن

الأحد، عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و31 حالة شفاء، و5 حالات وفاة

خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات في ليبيا منذ بداية

الجائحة إلى 5232 حالة، منها 4428 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

