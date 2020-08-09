فروع المنطقة الشرقية تعلن تضامنها مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس

أعلنت فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمنطقة الشرقية تضامنها مع المركز الوطني بطرابلس في الحفاظ على هذه المؤسسة المتخصصة في مكافحة الأمراض السارية وغير السارية، لمجابهة الأوبئة والجوائح وتعزيز الصحة العامة.

وأكدت الفروع في بيان لها اعتبار المركز الجهة الفنية المختصة والوحيدة في ليبيا، وهو الذي يعطي المؤشرات والإحصائيات والبيانات الصحية المحلية لمنظمة الصحة العالمية، كما أنه الجسم الصحي الوحيد الذي يمثل البلاد في هذه الظروف، وأن المساس به يؤدي إلى ضرر كبير.

كما شددت فروع المركز الوطني بالمنطقة الشرقية على عدم المساس بالهيكل التنظيمي وإدارة المركز، وعدم خلق أجسام موازية له في اختصاصه.

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