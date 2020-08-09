ليبيا الان

أزمة مياه خانقة تضرب في سلوق

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعيش سلوق أزمة مياه بسبب عطب في أحد أنابيب نقل المياه بمشروع النهر الصناعي ويسعى المسؤولون في المدينة لبحث حل للأزمة.

وعقد رئيس الموارد المائية المهندس عوض الدرسي، اجتماعاً مع مدير أمن سلوق قمينس العميد جمال اهويدي، وأعضاء المجلس البلدي سلوق، للاطلاع على مشاكل المياه في سلوق، وبعد ذلك زار آبار “بو الأرجام” للعمل على صيانتها في أسرع ما يمكن.

وتلقى المسؤولون بالعمل على إيجاد حلول عاجلة وتوفير المياه للأهالي في انتظار أن تتم ترجمتها على أرض الواقع لتنتهي هذه الأزمة الخانقة التي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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