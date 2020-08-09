أزمة مياه خانقة تضرب في سلوق

تعيش سلوق أزمة مياه بسبب عطب في أحد أنابيب نقل المياه بمشروع النهر الصناعي ويسعى المسؤولون في المدينة لبحث حل للأزمة.

وعقد رئيس الموارد المائية المهندس عوض الدرسي، اجتماعاً مع مدير أمن سلوق قمينس العميد جمال اهويدي، وأعضاء المجلس البلدي سلوق، للاطلاع على مشاكل المياه في سلوق، وبعد ذلك زار آبار “بو الأرجام” للعمل على صيانتها في أسرع ما يمكن.

وتلقى المسؤولون بالعمل على إيجاد حلول عاجلة وتوفير المياه للأهالي في انتظار أن تتم ترجمتها على أرض الواقع لتنتهي هذه الأزمة الخانقة التي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

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