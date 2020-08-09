وزير التعليم يطالب موظفي الوزارة بالتقيد بلبس الكمامات والقفازات

طالب وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز في بيان وجهه للمقرات التابعة للوزارة، بمواصلة توجيه الموظفين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامات والقفازات طيلة فترة العمل، وذلك على إثر تطور الوضع الوبائي في البلاد.
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قناة ليبيا
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