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صحة الوفاق تعلن عن وصول شحنتين من مشغلات الكشف عن فيروس كورونا وأجهزة PCR

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، عن وصول شحنتين من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد وجهاز فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

 

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، فإن الشحنتين جرى نقلهما على متن رحلتين نفذتهما طائرة تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ من مدينة إسطنبول التركية يومي السبت، والأحد، واحتوت الشحنة الأولى التي وصلت أمس السبت على مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد وجهاز فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR. واشتملت الشحنة الثانية التي وصلت قبل قليل على كميات أخرى من مشغلات الخاصة باستخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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