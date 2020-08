عودة فتح المصارف في طبرق يوم الثلاثاء القادم

عقد

رئيس المجلس البلدي طبرق منصور امداوي ، اليوم الأحد، اجتماعاً مع عدد من أعضاء

المجلس و مدراء المصارف العاملة بالبلدية لمناقشة عودة فتح المصارف بطرق آمنة في ظل

انتشار فيروس كورونا .

وبحسب

بيان للمجلس منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”

فيسبوك”، فقد تم الاتفاق على فتح المصارف اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم من الساعة

التاسعة صباحا نظرا لوجود منظومة موحدة بالمصارف والتحكم فيها عن طريق المصارف الرئيسية،

ماعدا مصرف الجمهورية من الساعة الثامنة لعدم وجود منظومة.

كما

تم الاتفاق خلال الاجتماع على تطبيق الإجراءات الإحترازية من تباعد وارتداء الكمامات،

مبينا أن فرق الكشافة والهلال الأحمر سوف يقومون بمساعدة المواطنين في التنظيم وتقديم

الإرادات وتوزيع الكمامات على الزبائن الغير قادرين على الحصول عليها.

وأشار

البيان إلى أن المصارف ستفتح ابوابها في أيام العمل العادية ولاداعي للزحام والتكدس

أمام المصارف لما لهذا الأمر من خطورة في انتقال الفيروس، لافتا إلى أن فرق الهلال

الأحمر والكشافة ستقوم بتحديد نقاط التباعد وتوزيع الكمامات والإرشادات التوعوية على

المواطنين كعمل تطوعي .

ودعا

البيان المواطنين إلى استخدام تطبيقات الخدمات الٱكترونية المتاحة وعدم مراجعة المصارف

وخاصة المصارف التي تقدم الخدمة مثل مصرف الوحدة والتجاري والتجارة والتنمية،

مطالبا إدارات المصارف الرئيسية والتي لديها فروع عاملة في البلدية على تحسين خدماتها

الاكترونية.

وأكد البيان أن مرض

كورونا ليس له علاج حتى الان، وأن أفضل الطرق للتعامل معه هو الالتزام بالتباعد وارتداء

الكمامة وعدم المصافحة باليد وتجنب الإزدحام .

