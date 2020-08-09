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شروع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في اتخاذ الخطوات الأولى لإجراء الانتخابات البلدية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 09 أغسطس 2020 (وال) –  أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المستشار جمال عبدالشفيع على شروع اللجنة في اتخاذ الخطوات الأولى لإجراء الانتخابات البلدية كتشكيل اللجان الفرعية و تكثيف الحملة التوعوية والدعائية .

عبدالشفيع قال إن اللجنة عززت الجانب التقني باللجنة تماشيا مع مبدأ التباعد الاجتماعي من حيث التسجيل الإلكتروني، لافتًا إلى أنه سيتم تعقيم مراكز الاقتراع قبل وبعد الاقتراع واعتماد المسافات الآمنة بين المقترعين وموظفي مراكز الاقتراع .

وفي هذا الصدد، شدد عبدالشفيع على ضرورة التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا . (وال – البيضاء)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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