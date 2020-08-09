إصابة أحد العناصر الطبية الأجنبية بمستشفى صبراتة التعليمي بفيروس كورونا

أصدر مستشفى صبراتة التعليمي بيانا بخصوص إصابة أحد العناصر الطبية الأجنبية بالمستشفى بفيروس كورونا.

وقال المستشفى، عبر صفحته على موقع فيسبوك، إنه تم تأكيد خبر الإصابة بعد إجراء الكشف والتحليل الخاص بالفيروس، موضحا أن هذا الطبيب في إجازة من العمل منذ أكثر من أسبوعين، لكنه يعمل بالقطاع الخاص، ولم يحدد مصدر العدوى حتى الآن.

وأشار المستشفى إلى أن إلى قيام فريق الرصد والتقصي بأخذ عينات من المخالطين للطبيب من زملائه، وسيتم أخذ عينات أخرى من المخالطين له في الأماكن التي تواجد فيها الطبيب داخل نطاق المستشفى وخارجه، إلى جانب القيام بالتعقيم الدوري لبعض الأقسام احترازيا.