طاقم طبي يغادر مركز العزل في سبها إلى طرابلس

قال مدير مركز العزل الصحي في سبها، علي السعيدي، إن الطاقم الطبي الذي جاء من طرابلس خلال الأسابيع الماضية لتقديم الدعم ومساعدة الأطقم الطبية في المدينة لموجهة فيروس كورونا المستجد غادر عائدا إلى العاصمة.

وأكد السعيدي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الأطقم الطبية من أبناء مدينة سبها باشرت على الفور العمل في مركز العزل الصحي الذي لا يزال يعمل وتوجد به حالتين مصابتين بفيروس كورونا وتتلقى العلاج.

وأضاف السعيدي أن مركز العزل الصحي في سبها لا يزال يعمل رغم أنه يعاني من تذبذب التيار الكهربائي الذي يؤثر على أجهزة المركز.

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