استمرار الاعتداءات على الآبار بالحقل الغربي

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، عن قيام مجهولين بالاعتداء على البئر رقم مئتين وتسعة عشر بالحقل الغربي، ما نتج عنه خروج البئر عن الخدمة نهائيا نتيجة لحجم الاعتداء والتخريب الذي طالها.

وقال الجهاز إن هذا الاعتداء يضاف إلى قائمة الاعتداءات التي طالت مئة وتسعا وأربعين بئرا، رغم المطالبات المستمرة للجهات المعنية في الدولة بضرورة توفير الحماية للحقول.

هذا وكرر الجهاز تأكيده على أن استمرار هذه الاعتداءات سيعرقل الجهود المبذولة للاستمرار بعمليات التشغيل وتدفق المياه إلى مناطق الاستهلاك.

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