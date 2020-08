اللجنة الطبية بالواحات تدعو لوقف الدروس الخصوصية بسبب كورونا

دعت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الواحات، اليوم

الأحد، الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية للطلبة في بيوتهم بكل مدن الواحات (جالو –

أوجلة – اجخرة)، للتوقف عن ذلك.

وطالبت اللجنة في بيان لها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، كل المدرسين والمدرسات ورياض الأطفال وأصحاب مراكز

التدريب، بعدم مخالفة تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وأضافت اللجنة أن أي معلومات أو بلاغات بذلك،

ستؤدي إلى تعرضهم للمساءلة القانونية.

