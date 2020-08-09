شركة الكهرباء تواصل أعمال الصيانة بمنطقة الخلة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل إدارة التركيبات بأعمال الصيانة، حيث قامت أمس بتنفيذ وصلتي نهاية كابل الضغط العالي على محطة الفرجاني.

كما قامت الإدارة بتنفيذ وصلة لحام ضغط عال على محطة خلايا اليرموك اثنين لتغذية عدد من المحطات بمنطقة الخلة.

كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعة خارجة عن القانون أمس بسرقة أسلاك ضغط عال بمسافة ألف وخمسين مترا ببلدية الجفارة خط التريكات – النجيلة، وتسعمئة متر من خط القرية – الساعدية.

وقالت الشركة إن فرق الصيانة قامت على الفور بتركيب أسلاك جديدة في الخطين اللذين تعرضا للسرقة٠

وفي سياق متصل أفادت الشركة بتعرض أسلاك الضغط العالي بخط أبو خصاب جنوب زليتن للسرقة أمس، بمسافة سبعمئة وخمسين مترا، ما أدى إلى فقد التغذية على ثلاثة محولات زراعية في منطقة ماجر.

هذا وكانت الشركة قد نبهت في عديد المرات إلى أن مثل هذه التعديات تسبب انقطاع الكهرباء على العديد من المساكن والمزارع، وتكبد الشركة خسائر جسيمة.

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