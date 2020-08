أعلنت

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأحد، أن لجنة مُتابعة الرقم الوطني على القطاع

الخاص رصدت 7000 حالة ازدواج وظيفي خلال عملها طيلة السنتين الماضيتين .

وأوضحت

الهيئة، في بيان لها نشرته عبر صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”

فيسبوك”، أن اللجنة باشرت في عمليات التسوية الإدارية وقامت باستدعاء المخالفين

وذلك للاستماع لأقوالهم والتحقيق مع بعضهم، مبينة أن حالات الازدواج الوظيفي تسببت

في تضارب المصالح بجميع مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها الإدارية.

وكانت

وزارة العمل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، قالت في وقت سابق، إن عدد موظفي القطاع العام

في ليبيا يبلغ 2.3 ملايين فرد موزعين على كافة القطاعات، فيما بلغ عدد الباحثين عن

العمل أكثر 128 ألف باحث مسجلين في أكثر من 115 مكتب تابع للوزارة.

The post ” مكافحة الفساد” ترصد 7000 حالة ازدواج وظيفي في عامين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24