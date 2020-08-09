فرع «الخطوط الأفريقية» بالمنطقة الشرقية يطلب «ضمانات أمنية ورسمية» لصيانة طائرة

طالب فرع شركة الخطوط الجوية الأفريقية بضمانات أمنية لإجراء أعمال صيانة لطائرة تابعة له متواجدة بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الطاهرة هي الناقل الوحيد للمسافرين بالمنطقة الشرقية.

ودعا فرع الشركة في بيان، اليوم الأحد، كل من القيادة العامة والحكومة الموقتة ووزارة الداخلية وهيئة المواصلات وسلطات الطيران المدني والشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران التابعة للحكومة الموقتة إلى «أخذ كافة التدابير اللازمة التي تؤمن عدم المساس بطائرتها الوحيدة بمطار بنينا».

وأكد فرع الشركة في البيان «مقدرته المالية بدفع كافة التكاليف التي تضمن إصلاح العطل بالطائرة سواء داخل المنطقة الشرقية أو خارج الوطن، شرط توفير الضمانات الأمنية والرسمية التي تضمن عودتها سالمة إلى مطار بنينا».

واستنكر الفرع محاولة المساس بالطائرة الوحيدة لديه المتواجدة بمطار بنينا وخطفها أو محاولة حجزها حال مغادرتها لمطار بنينا بغية النيل من مقدرات المنطقة الشرقية كما حدث لطائرة شركة الخطوط الجوة الأفريقية المتواجدة حاليا بمطار مصراتة من قبل الإدارة العامة للشركة ومجلس إدارتها في طرابلس.

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