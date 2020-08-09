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السويحلي موجها أصابع الاتهام إلى باشاغا: رؤوس الفساد هم من يدعون لمحاربته

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وجه الرئيس السابق لما يسمى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، اتهاما ضمنيا إلى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، قائلا أنه لا يمكن محاربة الفساد المستشري كالسرطان فى مؤسسات الدولة إذا كان رؤوس الفساد هم من يدعون لمحاربته، في إشارة منه إلى نداءات باشاغا للقضاء على الفساد.

وطالب السويحلي في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتشكيل ‏لجنة مستقلة من القضاة الشجعان بالتعاون مع خبرات محلية ودولية للقيام بهذه المهمة، مؤكدا أنها ستنجح في ذلك خاصة إذا بدأت بأجهزة الرقابة ومؤسسات الميزانيات الضخمة كالكهرباء والصحة والداخلية والاستثمار.

هذا ويذكر أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا كان قد عبر عن استيائه من سوء الخدمات مثل انقطاع الكهرباء والوقوف في صفوف طويلة للحصول على المرتبات، كما أكد صعوبة القضاء على الجريمة في ظل استمرار هذه المعاناة، وانتشار الفساد.

وبعد مشاركة باشاغا في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ناقش آليات التنسيق في مجال مكافحة الفساد، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، إضافة إلى مندوبي مؤسسات الدولة، علّق بشاغا، على مشاركته، عبر حسابه الرسمي على تويتر بالقول: “ماضون في مكافحة الفساد بجديّة وبدون تردد”.

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  • قال تعالى :-
    وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) .

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  • قال تعالى :-
    وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107)

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  • كلمة الحق وجاعه وكلمة الحق هذه التي ستوجع الكثيرين هي انه لا راحه لليبيا إلا في كبح جماح مصراته واذا اضطر الامر جعلها كتاورغاء أي أثر بعد عين نعم ان بتر جزء من جسد ما آمر مؤلم ولكن اذا كان التضحيه بعضو ليعيش باقي الجسد بآمن وصحه وسلام فلا بأس منه ومن هنا كان تحرك الجيش يوم 4/4/2019 بأتجاه طرابلس كان خطأ فادح والصح كان هو التحركه باتجاه رأس الأفعه مصراته والقضاء علي العملاء الذين تعج بهم أن العوده بمصراته الي أجواء الهزيمه ومراراتها التي ذاقتها علي يد أشاوس بني وليد العام 1920 وعما قريب تحل علينا الذكري المئويه الأولي نعم الكوي مؤلم ولكن غالبا ما يضطر اليه المعالج جعل مصراته قريه ليبيه كما كانت العام 1920 هو الضامن الوحيد لأنهاء الازمات التي تختلقها مصراته منذ 2011 الي يومنا هذا فهي دمرت مدن ليبيه ودعمت الارهاب في شرق البلاد وآتت بالمستعمر الايطالي وسلمته قاعده بليبيا ثم آتت بالمستعمر التركي الذي تواجده بها سلبها شرفها العربي ومصراته عرضت علي امريكا بناء قاعده بليبيا فضحكت أمريكا من خسف عقل من عرض عليها بناء قاعده لها في ليبيا وهي التي بدأت تخفض في قواعدها في العالم

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