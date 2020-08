السويحلي موجها أصابع الاتهام إلى باشاغا: رؤوس الفساد هم من يدعون لمحاربته

وجه الرئيس السابق لما يسمى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، اتهاما ضمنيا إلى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، قائلا أنه لا يمكن محاربة الفساد المستشري كالسرطان فى مؤسسات الدولة إذا كان رؤوس الفساد هم من يدعون لمحاربته، في إشارة منه إلى نداءات باشاغا للقضاء على الفساد.

وطالب السويحلي في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتشكيل ‏لجنة مستقلة من القضاة الشجعان بالتعاون مع خبرات محلية ودولية للقيام بهذه المهمة، مؤكدا أنها ستنجح في ذلك خاصة إذا بدأت بأجهزة الرقابة ومؤسسات الميزانيات الضخمة كالكهرباء والصحة والداخلية والاستثمار.

هذا ويذكر أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا كان قد عبر عن استيائه من سوء الخدمات مثل انقطاع الكهرباء والوقوف في صفوف طويلة للحصول على المرتبات، كما أكد صعوبة القضاء على الجريمة في ظل استمرار هذه المعاناة، وانتشار الفساد.

وبعد مشاركة باشاغا في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ناقش آليات التنسيق في مجال مكافحة الفساد، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، إضافة إلى مندوبي مؤسسات الدولة، علّق بشاغا، على مشاركته، عبر حسابه الرسمي على تويتر بالقول: “ماضون في مكافحة الفساد بجديّة وبدون تردد”.

