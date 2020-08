أعلن

مصرف ليبيا المركزي ” البيضاء”، اليوم الأحد، عن تعديل مواعيد العمل

الرسمي في المصارف التجارية، بحيث تصبح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد

الظهر، ولحين اشعار آخر .

وأوضح،

في منشور موجه إلى المصارف التجارية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي

” فيسبوك”، أنه نظرا لعدم استقرار الوضع الوبائي وازدياد حالات الإصابة بفيروس

كورونا فى كافة أنحاء البلاد، فقد تقرر تعديل توقيت ساعات الدوام الرسمي للعمل

بحيث تصبح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، ولحين اشعار آخر .

وطالب

المصارف باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشى الفيروس، إضافة

إلى العمل بالحد الأدنى من الموظفين مع ضمان عدم تعطيل أو تأخير تقديم الخدمات

المصرفية .

ودعا البيان إلى إعداد

خطط استمرارية العمل بما يتماشى مع الوضع الوبائي وضمان الحفاظ على الكوادر البشرية،

مطالبا بتوفير طرق الدفع الالكتروني امام المتعاملين حسب الامكانيات المتوفرة فى

كل مصرف، مضيفا أنه يؤذن للمصارف بعد اخطار مصرف ليبيا المركزي والتشاور معه تعليق

العمل بأحد الفروع فى المناطق التى ينتشر فيها الفيروس .

The post بسبب تفشي كورونا .. ” مركزي البيضاء” يعدل مواعيد العمل الرسمية في المصارف التجارية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24