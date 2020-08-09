«تسييري طبرق»: فتح المصارف الثلاثاء وسط إجراءات احترازية مشددة

أعلن المجلس التسييري بمدينة طبرق إعادة فتح المصارف بالمدينة اعتبارا من بعد غد الثلاثاء من التاسعة صباحا نظرا لوجود منظومة موحدة بالمصارف، والتحكم فيها عن طريق المصارف الرئيسية ما عدا مصرف الجمهورية من الساعة الثامنة لعدم وجود منظومة.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم الأحد، أنه عقد اجتماعا لرئيس المجلس التسييري المكلف منصور إمداوي بحضور عضو المجلس ميمون عبدالرسول، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، مع مدراء المصارف بالمدينة لمناقشة عودة فتح المصارف بطرق آمنة في ظل انتشار جائحة كورونا.

ومن جانبه، أعلن مصرف الجمهورية لزبائنه أنه بإمكانهم التعامل مع التجار مباشرة، وتقديم الصكوك لهم مقابل الحصول على السلعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد ولبس كمامات ويقوم الكشافة وشبيبة الهلال الأحمر، بمساعدة المواطنين في التنظيم وتقديم الإيرادات وتوزيع الكمامات على الزبائن غير القادرين على الحصول عليها.

ووفقا للبيان ستفتح المصارف ستفتح أبوابها لخدمة الزبائن في أيام العمل العادية، “ولا داعي الزحام والتكدس أمام المصارف لما لهذا الأمر من خطورة في انتقال الفيروس”.

وأوضح المجلس أن شبيبة الهلال الأحمر والكشافة سيقومون بتحديد نقاط التباعد وتوزيع الكمامات والإرشادات التوعوية على المواطنين، كعمل تطوعي، مطالبا المواطنين بالتعامل معهم بشكل لائق، واستخدام تطبيقات الخدمات الإلكترونية المتاحة وعدم مراجعة المصارف وخاصة المصارف التي تقدم الخدمة مثل مصرف الوحدة والتجاري والتجارة والتنمية، كما حث إدارات المصارف الرئيسية والتي لديها فروع عاملة في البلدية على تحسين خدماتها الإلكترونية.