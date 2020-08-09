خسائر الإقفالات النفطية تتجاوز 8 مليارات خلال 205 يوما

تجاوزت خسائر إقفال الحقول والمنشآت النفطية 8 مليار دولار خلال 205 يوما منذ 18 يناير الماضي وحتى 9 أغسطس الجاري، حسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، إن خسائر الإقفال بلغت نحو 8.124 مليار دولار خلال 205 يوما نتيجة الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية.

وتعثرت الشهر الماضي، مفاوضات استئناف إنتاج وتصدير النفط التي كانت تجري بين المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوفاق الوطني من جهة وبعض الأطراف الدولية والإقليمية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة.

صنع الله يتحدث عن خطر «عسكرة» المنشآت النفطية ويحذر من «كارثة»

وحذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أمس السبت، من أن «عسكرة المنشآت النفطية وتواجد المرتزقة والتصعيد العسكري يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية على العاملين والسكان المحليين».

كما حذر صنع الله من «كارثة أكبر من تلك التي حدثت في مرفأ بيروت»، وتسببت في مئات القتلى وآلاف الجرحى، بسبب «تواجد المرتزقة بالمنشآت النفطية، وعسكرة هذه المنشآت على السلامة العامة للموظفين والسكان المحليين».

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