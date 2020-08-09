قتيل وجرحى في إشتباكات بين مجموعات مسلحة بترهونة

ليبيا – اندلع مساء اليوم الأحد قتال في مدينة ترهونة بين مجموعات مسلحة تابعة لحكومة السراج وأسفر عن قتيل على الأقل حتى ساعات الليل الأولى فيما رفضت مديرية الأمن التعليق لـ المرصد على الموضوع.

ووفقا لمصادر من المدينة تحدثت لصحيفتنا فقد اندلعت الاشتباكات بين مجموعة مسلحة من كتيبة شهداء قبيلة النعاعجة المسيطرة على المدينة ومجموعة أخرى وقد سمعت أصوات الأشتباكات في مختلف المناطق أما القتيل فهو محمد بشير النعاجي من ذات الكتيبة التي نعته عبر صفحتها على فيسبوك .

وقالت المصادر التي فضلت عدم إعلان هويتها لأسباب أمنية أن الوضع بين هذه المجموعات كان محتقن منذ ساعات الصباح الاولى بعد مناوشات قبل ان يتطور لاحقا إلى قتال مشيرة الى أن كل هؤلاء ممن كانوا خارج المدينة وعادوا لها بعد إنسحاب الجيش .

وعن الأسباب فقد تضاربت المصادر ، حيث يعزوها البعض الى جريمة قتل والبعض الآخر لخلاف على النفوذ بينما قال آخرين بأن القتال اندلع بسبب صراع على عائدات محلات للإيجار مملوكة لسكان المدينة المهجر أغلبهم .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية