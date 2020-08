الرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال القذافي توجه نداء عاجل إلى الرئيس اللبناني للإفراج عنه

أعلنت الرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال معمر القذافي، اليوم الأحد، استنكارها لما تعرض له الشعب اللبناني الشقيق من دمار لحق، ببيروت وأهلها.

ووجهت الرابطة نداء عاجل إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، تطالبه بالتدخل لدى الجهات المسؤولة عن اعتقال الكابتان هانيبال معمر القذافي ظلما وقهرا وجورا، بعد أن تم تحويل وجهته من طرف مليشيات غير مسؤولة تأخذ أوامرها من جهات نافذة بلبنان،قامت بتعذيبه و التنكيل به دون وجه حق، لافتة إلى أنه تم سجنه خارج الأطر القانونية المعمول بها دوليا.

