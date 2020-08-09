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الجيش الوطني يُحصّن نفسه ضد كورونا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت إدارة الخدمات الطبية في الجيش الوطني، والسرية الطبية طبرق، في تعقيم ورش مقرات الوحدات العسكرية في طبرق تحسباً لانتشار الوباء بين المنتسبين.

وشملت عملية التعقيم قاعدة طبرق البحرية والكتيبة 104، على أن تتضمن كامل منطقة طبرق العسكرية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جملة من الإجراءات التي اتخذتها القيادة العامة للجيش الوطني لتحصين منتسبيها من الإصابة بفيروس كورونا.

ويأمل القائمون على الحملة أن تؤتي أكلها وأن تجنب البلاد الدخول في منعرج خطير من انتشار الفيروس خصوصا بعد أن تجاوزت أعداد المصابين حاجز الـ5000.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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