نفت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية سبها، اليوم الأحد، الأخبار المتداولة بخصوص السيطرة على الوباء بمدينة سبها بسبب نقص عدد الحالات المعلنة يوميا، وأوضحت البلدية أن نقص عدد الحالات يرجع إلى نقص المشغلات الخاصة بالتحاليل لدى المركز الوطني فرع سبها، وأن الوضع الوبائي لايزال كما هو عليه.

