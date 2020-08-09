ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة باجدابيا

تم بمدينة اجدابيا ضبط كمية من المواد الغذائية مُنتهية الصلاحية وأخرى تالفة محملة على شاحنة متوجهه من اجدابيا الى مدينة بنغازي.

وقال الحرس البلدي اجدابيا انه بعد إستجواب السائق والإستدلال عن موقع المخزن الخاص بهذه البضائع توجهت عناصر اجهاز الحرس البلدي علي الفور إلي المخزن المعني.

وأضاف المكتب الاعلامي للحرس بان عملية التفتيش كشفت عن كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة بمختلف أصنافها لسوء الحفظ والتخزين وإنتهاء صلاحية وتنبعث منها روائح كريهة نتيجة عدم فرزها وإتلاف الفاسده منها ما يُعد هذا العمل تهديد لصحة المواطنين .

واشار الى انه تم إغلاق المخزن وإستدعاء صاحبه لاحالته لجهات الإختصاص ومُصادرة البضائع لاعدامها بالطرق القانونية حفاظاً على صحة المواطن .