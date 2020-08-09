تسييري طبرق يبحث مع المصارف التعامل الآمن في ظل تفشي الوباء

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق المكلف منصور امداوي مع مديري المصارف في المدينة، إعادة فتحها بعد عطلة العيد مع ضمان التعامل الآمن في ظل تفشي وباء كورونا.

بلدية طبرق وخلال اجتماعها اليوم بحضور وكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، طالبت كافة الإدارات العامة للمصارف بتحسين خدماتها الإلكترونية لتقديم الخدمات المالية للمواطنين.

ومن المقرر أن تفتح المصارف أبوابها يوم الثلاثاء، وأن يتم تفعيل كل المنظومات التي من شأنها مساعدة المواطنين في إتمام معاملاتهم المالية بكل يسر، بعيدا عن الازدحام والاختلاط تحسبا من انتشار الفيروس.

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