أهالي هون يحتجون على انقطاع مياه الشرب

نظم اهالى مدينة هون وقفة احتجاجية امام مقر المجلس البلدي الجفرة تعبيرا عن استيائهم الشديد من انقطاع المياه لعدة اشهر عن بعض الاحياء السكنية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بحل الاشكالية ومحاسبة الجهة المسؤولة عن انقطاع المياه وحملوا في ايديهم جالونات فارغة تعبّر عن انعدام المياه وكذلك مجسم على هيئة تابوت يمثل الشركة العامة للمياه بالجفرة

واصدر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها شباب العمل التطوعي بهون ( حملة شوارعنا ) بيانا طالبوا فيه بضرورة اتخاذ اجراء عاجل ووضع حلول جذرية لاشكاليات انقطاع المياه ومسائلة الجهات المعنية وتحميلها المسئولية التامة .

ودعا بيان المحتجين المجلس التسييري الجفرة الى تحمل مسئولياته كاملة ومتابعة الشركات الخدمية العامة مؤكدين على ضرورة تحرك الجهات الرقابية المالية والادارية المختلفة واجراء تحقيقيات عاجلة في المصروفات والمخازن والكارثة البيئية في مدينة سوكنه التي نتجت عنها اوبئة وامراض خطيرة .

وطالبو بتغيير ادارة شركة المياه والصرف الصحي لفشلها في في تسيير امور العمل بصورة صحيحة رغم الدعم المتواصل المقدم لها .