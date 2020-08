” الخطوط الأفريقية” تشترط توفير ضمانات أمنية لصيانة طائرة في مطار بنينا الدولي

طالب

فرع شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، بضمانات أمنية لإجراء

أعمال صيانة لطائرة تابعة له متواجدة بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، مبينا أن

هذه الطائرة هي الناقل الوحيد للمسافرين بالمنطقة الشرقية.

ودعا

فرع الشركة في بيان، اليوم الأحد، كلًّا من الجيش والحكومة الموقتة ووزارة الداخلية

وهيئة المواصلات وسلطات الطيران المدني والشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران

التابعة للحكومة الموقتة إلى أخذ كافة التدابير اللازمة التي تؤمن عدم المساس بطائرتها

الوحيدة بمطار بنينا، مؤكدا على قدرته المالية في تحمل كافة التكاليف التي تضمن إصلاح

العطل بالطائرة سواء داخل المنطقة الشرقية أو خارج الوطن، شرط توفير الضمانات الأمنية

والرسمية التي تضمن عودتها سالمة إلى مطار بنينا.

واستنكر الفرع محاولة المساس

بالطائرة الوحيدة لديه المتواجدة بمطار بنينا وخطفها أو محاولة حجزها حال مغادرتها

مطار بنينا بغية النيل من مقدرات المنطقة الشرقية، كما حدث لطائرة شركة الخطوط الجوية

الأفريقية المتواجدة حاليًا بمطار مصراتة من قبل الإدارة العامة للشركة ومجلس إدارتها

في طرابلس.

