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بلدية بنغازي تشرع بفتح مسار ورصف ازدواج الطريق الدائري الخامس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شرعت بلدية بنغازي اليوم في تنفيذ مشروع فتح المسار ورصف ازدواج الطريق الدائري الخامس، بما في ذلك أعمال الإنارة والإشارات المرورية وكافة الأعمال المكملة للطريق، وذلك ابتداء من طريق العروبة وصولا إلى شارع جمال عبد الناصر – طريق الهواري.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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