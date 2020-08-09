بدعم من «الحكومة الليبية».. مركز البيضاء للأشعة التخصصية يتسلم مجموعة أجهزة طبية جديدة

استلم مركز البيضاء للأشعة التخصصية اليوم الأحد، مجموعة من الأجهزة الجديدة، التي تم توريدها بدعم من وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وأوضح مدير عام المركز أحمد التريكي، أن الأجهزة التي وصلت ذات جودة عالية، وتمثلت في جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الرنين المغناطيسي، وثلاثة أجهزة للموجات فوق الصوتية، وكذلك جهاز خاص بتصوير أمراض الثدي.

ومن جانبه أعلن عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء، عبد المطلب ثابت، أن مركز البيضا للأشعة التخصصية، تم إنشاؤه بقرار من رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الليبية وذلك بعد مناشدته، لتخفيف معاناة المواطنين في مدينة البيضاء والجبل الأخضر، حيث تم توريد تلك الأجهزة بدعم كامل من الحكومة الليبية وتحديدا وزارة الصحة بالحكومة.

وأضاف «ثابت»، أنه تم تخصيص مبني من قبل المجلس البلدي البيضاء داخل البلدية وذلك لأنشاء هذا المركز المهم فيه، كما أن الأجهزة التي وصلت للمركز ذات جودة عالية وتم توريدها من قبل شركة سيمنس الألمانية.

وأشار إلى أن المركز، يهدف لتخفيف العبء عن المواطنين لأن أسعار هذه الصور سواء الاشعة والصور المقطعية مُكلفة في القطاع الخاص ومع وجود هذا المركز سيتم تقديم كافة أنواع الصور للمواطنين بالمجان.