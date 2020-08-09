جدول مواعيد الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي

أعلن مطار معيتيقة الدولي عن جدول مواعيد إقــــــــلاع ووصـــــول الرحلات الدولية ليوم غد الاثنين.
وأوضح المطار في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن جدول الرحلات كالآتي:
الخطوط الليبية
معيتيقة : اسطنبول LN192 الإقلاع 9:45 الوصول 13:00
اسطنبول : معيتيقة LN193 الاقلاع 14:00 الوصول 17:30
الأجنحة الليبية
معيتيقة : إسطنبول YL100 الإقلاع 13:00 الوصول 16:30
إسطنبول : معيتيقة YL101 الإقلاع 17:30 الوصول 21:00 .
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