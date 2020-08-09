شبح العطش يهدد أهالي غدامس

تعيش غدامس هذه الأيام بلا مياه، بسبب تهالك الشبكة وإقفالها من قبل مكتب التشغيل والصيانة فرع غدامس، وبات شبح العطش يهدد أهالي المدينة.

ونظراً لانتهاء العمر الافتراضي للشبكة الرئيسية للمياه بالمدينة زادت عملية تحطم وانكسار المواسير المدفونة الواصلة بين المحطات الموزعة إلى الأحياء السكنية، لم يجد موظفو مكتب التشغيل والصيانة حلا لهذه المعضلة، وكلما يتم تصليح الشبكة من مكان تنفجر من مكان ثانٍ.

وهناك خطر آخر يتمثل في تواجد خطوط الكهرباء بجانب مواسير المياه، مما يهدد حياة عمال مكتب الصيانة.

ويعاني المكتب أيضا من نقص المواسير وقطع الغيار، فيما لم تجد كل المناشدات والنداءات أي آذان مصغية من المسؤولين أو من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المعنية بهذا الأمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية