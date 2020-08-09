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شبح العطش يهدد أهالي غدامس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعيش غدامس هذه الأيام بلا مياه، بسبب تهالك الشبكة وإقفالها من قبل مكتب التشغيل والصيانة فرع غدامس، وبات شبح العطش يهدد أهالي المدينة.

ونظراً لانتهاء العمر الافتراضي للشبكة الرئيسية للمياه بالمدينة زادت عملية تحطم وانكسار المواسير المدفونة الواصلة بين المحطات الموزعة إلى الأحياء السكنية، لم يجد موظفو مكتب التشغيل والصيانة حلا لهذه المعضلة، وكلما يتم تصليح الشبكة من مكان تنفجر من مكان ثانٍ.

وهناك خطر آخر يتمثل في تواجد خطوط الكهرباء بجانب مواسير المياه، مما يهدد حياة عمال مكتب الصيانة.

ويعاني المكتب أيضا من نقص المواسير وقطع الغيار، فيما لم تجد كل المناشدات والنداءات أي آذان مصغية من المسؤولين أو من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المعنية بهذا الأمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ماهو مرضى بني وليد عندهم مشروع الشلال الصناعي العظيم …؟!!! صارفين عليه ميزانية الاصلاح
    وقاطعين عليه الكهرباء بالمضخات والفساد باش يقعدوا يتفرجوا عليه ويكشكوا قدّامه ويقولوا حني الهيبة ومعاهم المرتزقة …!!!!
    والنَّاس مقطوعة عليهم المياه في البيوت والمساجد ..!!!! ومش لاقيين كيف يصلوا ويقروا الفران داخل المساجد – المفروض كل ليلة الشيوخ والشيابين يديروا ختمة جماعية داخل المساجد الليبية ويدعوا على الظالمين والخونة والي يتموا أطفال ليبيا وشردوا شبابهم . وهى لازالوا في طغيانهم يعمهون .

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