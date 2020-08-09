لجنة الخارجية في مجلس النواب ترحب بفرض عقوبات على شبكات تهريب محلية

رحبت لجنة الخارجية في مجلس النواب بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على شبكة من مهربي الوقود والمخدرات في ليبيا.

وأكدت اللجنة في بيان لها أمس على ضرورة مكافحة التهريب بجميع أنواعه باعتباره إحدى وسائل تمويل المجموعات المسلحة والإرهابية، وإسهامه في عدم الاستقرار وتأجيج الصراع في ليبيا، إضافة إلى هدر الموارد وحرمان الشعب الليبي من الموارد الاقتصادية للبلاد.

هذا كما أبدت اللجنة ترحيبها بكافة الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدة حرص مجلس النواب على الالتزام بالقرارات الدولية ذات العلاقة.

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