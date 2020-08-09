السعيدي: الاتفاقية المصرية اليونانية قطعت الطريق على اتفاق السراج وتركيا

رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي أن توقيع الاتفاقية المصرية اليونانية، قطع الطريق على الاتفاقية الهزيلة التي وقعها السراج مع تركيا حسب وصفه.

السعيدي أشار في تصريح لصحيفة العين الإخبارية، إلى أن الاتفاقية بين مصر واليونان تم التوقيع عليها وفق معاهدة أعالي البحار لعام ألف وتسعمئة واثنين وثمانين، والتي تحفظ حقوق كل البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية، مؤكدا أن ليبيا في حال تشكلت فيها حكومة وحدة وطنية فستكون موجودة بقوة مع الشقيقة مصر والدولة الجارة اليونان، من أجل توسيع دائرة الاتفاقية بما يحفظ حقوق البلدان الثلاثة.

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