“مركزي البيضاء” يواجه كورونا بإجراءات احترازية

وجهت إدارة الرقابة المصرفية في مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء، رسالة دورية لكافة المديرين العامين للمصارف التجارية ومديري إدارات الفروع في المنطقة الشرقية، تضمنت تعليمات بما يتماشى مع الوضع الوبائي في المدينة، وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا.

وجاء في الكتاب الذي اطّلعت قناة “218”، على نسخة منه، يُعدّل موعد دوام المصارف ليكون من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والعمل بالحد الأدنى للموظفين بالقدر الذي لا يؤثر عن تقديم الخدمات لكافة العملاء.

وطالب المركزي مديري المصارف التجارية بوضع خطط تضمن استمرارية العمل وتحديث ومراجعة الأعمال لضمان استمرار الخدمات المالية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية وفق ما يتناسب من إمكانيات المصارف وفروعها.

ومنح المركزي إمكانية تعليق العمل في بعض الفروع الواقعة في نطاق انتشار فيروس كورونا بالتنسيق معه.

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