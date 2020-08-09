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مدير «طبرق الطبي»: إحالة جميع المتخاذلين والمتغيبين عن العمل إلى الجهات الرقابية 

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير مركز طبرق الطبي ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق الدكتور فرج الجالي، إنه تم “رصد تخاذل من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة خلال هذه الفترة بالمركز”.  

وأضاف «الجالي» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه” سيتم إحالة كل المتخاذلين والمتغيبين عن العمل إلى الجهات الرقابية بعد أن قدمت إدارة المركز التنبيه لأكثر من مرة، ولكن دون جدوى”.

وأشار إلى أنه لوحظ “خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد تغيب الكثير من الموظفين عن العمل”، منوهًا إلى أن “إدارة المركز ستضطر لإحالة الأسماء إلى الجهات الرقابية والأمنية والتي بدورها ستحيلها إلى وزارة الصحة ومجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بسبب الغياب غير المبرر “.

وأوضح «الجالي» أنه “حان الوقت للعمل الجماعي في هذه الأزمة التي تمر بها المدينة وارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا”، مشددًا على “معاقبة المخالفين” .

الوسوم

الجهات الرقابية طبرق الطبي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كلام صحيح – وضروري يتم ترتيب قواءم بأسماء الأطباء الليبيين والممرضين والممرضات – في ادارات المستشفيات – والنظر في شءون الاختصاصات – وتوزيعها على الأقسام – والعزل والتوظيف – والاستدعاء القضاءي لكل طبيب او ممرض تغييب عن حضور ساعات الدوام في العمل –
    والمحاسبة المالية – والتفتيش الرقابي عن الازدواج الوظيفي – ومراقبة العيادات الخاصة وَمِمَّا يحدث من سرقة ونقل اجهزة مخصصة للقطاع العام من المستشفيات العامة الى عيادات ومصحات خاصة – وأكد احد العاملين في المستشفيات العامة – انه تم سرقة اجهزة لتنظيف الأسنان وكراسي طبية واجهزة تحاليل وقياس ونقلها الى عيادات خاصة ومصحات خاصة في جنح الظلام – وذلك لغياب تواجد الامن الطبي في بوابات المستشفيات ومراقبة سير العمل هناك .

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