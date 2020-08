حمل

اتحاد القبائل الليبية، اليوم الأحد، السلطات اللبنانية مسؤولية سلامة الكابتن هانيبال

القذافي.

وشهدت

لبنان الثلاثاء الماضى كارثة كبرى بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث راح ضحيته آلاف القتلى

والجرحى، وخلف وراءه عاصفة سياسية لم تنتهى بعد، حيث قدم العديد من نواب البرلمان استقالتهم،

كما قدم وزراء فى الحكومة استقالته على خلفية الحادث الكبير الذى هز لبنان.

The post عاجل // اتحاد القبائل الليبية يحمل السلطات اللبنانية مسؤولية سلامة الكابتن هانيبال القذافي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24