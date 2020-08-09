«اللجنة الطبية الفرعية الواحات» تحذر من إعطاء دروس خصوصية للطلاب في المنازل

طالبت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الواحات، الأحد، كافة المدرسين والمدرسات ممن يقومون بإعطاء دروس خصوصية للطلبة في بيوتهم بكل مدن الواحات (جالو -أوجلة – اجخرة)، للتوقف عن ذلك.

وحذرت اللجنة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جميع المدرسين والمدرسات ورياض الأطفال وأصحاب مراكز التدريب، بعدم مخالفة تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أن أي معلومات أو بلاغات حول ذلك سوف تؤدي إلى تعرضهم للمساءلة القانونية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن، السبت، تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات تماثلت للشفاء، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 5079، منها 4320 حالة تتلقى الرعاية الطبية، فيما تعافى من المرض 660 شخصا، وتم تسجيل 108 حالات وفاة.